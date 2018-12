Het bedrijf dat het boerenerf van Gert S. uit Werkhoven bewaakte nadat daar twee branden waren geweest, is na de vierde brand vertrokken. Al een week was er geen bewaking meer aanwezig, toen vrijdagnacht de vijfde brand uitbrak. De dag daarna werd Gert S. zelf opgepakt voor brandstichting.

Directeur Gertjan Soontiëns van GS Security Services bevestigt dat de bewaking van het erf vorige week is stopgezet. ,,Er is een afweging gemaakt nadat het na de vierde brand alweer een tijdje rustig was. Het cirkeltje werd steeds kleiner en volgens de recherche zou er snel duidelijkheid komen over de dader’’, zegt Soontiëns.

Wie besloten heeft de bewaking te stoppen, wil Soontiëns niet zeggen. ,,De kosten die de bewaking met zich meebrengt hebben meegewogen en we vroegen ons af hoe lang we dit nog moesten volhouden’’, wil hij er alleen over kwijt.

Nooit getwijfeld

Soontiëns zegt hogelijk verbaasd te zijn dat boer Gert S. mogelijk zelf achter alle brandstichtingen zit. ,,We hebben nooit aan hem getwijfeld. Als we ook maar enig vermoeden hebben dat er iets niet snor is of dat we mogelijk voor een crimineel werken, dan trek ik mijn mensen meteen terug. Daar doe ik niet aan mee.’’

De vierde brand op 16 november ontstond in de garage van het woonhuis. Volgens Soontiëns suggereerde de politie toen al dat het net rond de verdachte zich aan het sluiten was. ,,Toen het vervolgens een week rustig bleef, is besloten de bewaking stop te zetten.’’

Op het terrein stonden na de eerste branden ook grote lampen om het erf in de gaten te houden. Die haalde boer Gert dinsdag zelf weg. Ondanks de bewaking na de eerste branden, was het vervolgens toch nog een paar keer goed raak. ,,Natuurlijk vraag je je dan af of je als bewakingsdienst iets verkeerd hebt gedaan. Het is een groot terrein, je kunt niet alles in de gaten houden.’’

Soontiëns heeft op geen enkel moment gedacht dat de boer de branden zelf weleens zou hebben kunnen aansteken. ,,Nee, we hebben ons naar eer en geweten voor hem ingezet. Ik heb ook, zoals altijd, duidelijk aangegeven dat wij geen garanties kunnen bieden. Natuurlijk vroegen wij ons ook af hoe dit kon gebeuren ondanks onze aanwezigheid. Gelukkig heeft een van onze bewakers na de grote derde stalbrand erger kunnen voorkomen en het gezin in veiligheid kunnen brengen.’’