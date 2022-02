Bewoners aangeslagen na mishandeling bezorger: ‘Toen man zei dat hij pakket niet kon geven, werd hij geslagen’

Frikandel werd Monique (72) bijna fataal; 112 door storm zelfs zwaarder belast dan met Oud en Nieuw

Een 72-jarige Brabantse werd het bijna fataal. Terwijl het land in de greep was van storm, deed zij zich tegoed aan zelfgebakken frietjes en een frikandel, waarbij een stuk van de snack in haar keel bleef steken. In allerijl belde haar man 112, maar door overbelasting van het noodnummer kon hij de hulpdiensten niet bereiken... Naar nu blijkt was de druk op de centrale zelfs groter dan tijdens de piekdrukte van Oud en Nieuw.

