Bewoners Brabants dorp leggen vijf ton in om café te behouden

Honderd euro per nacht voor beschimmel­de caravan vol dode vliegen op vakantie­park miljonair Peter Gillis

23 oktober Honderd euro per nacht voor een beschimmelde caravan met kapotte keukenapparatuur. Het régent klachten over het ooit zo prachtige Oostappenpark Marina Beach in Zeeland. Verslaggever Wendy Wagenmakers boekte een weekendje. En brak dat - net als veel andere andere gasten - voortijdig af. ‘Kijk, aangekoekte kotsvlekken.’