Bewoners in shock na dodelijk steekincident Wageningen: ‘We zagen begeleider met bloed naar buiten komen’

Verdachte brief gevonden bij bedrijf in Weert

9:41 De politie onderzoekt op dit moment een verdachte brief bij een bedrijf aan de Schatbeurderlaan in het Limburgse Weert. Het is nog niet bekend wat er in de brief zit. Het bedrijf was uit voorzorg ontruimd, maar inmiddels zijn de meeste medewerkers weer binnen.