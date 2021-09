Bewoners smeken verhuurder om schoonmaakbeurt: ‘Geur dode buurman hangt al weken in trappenhuis’

Minder moorden gepleegd in 2020, aantal slachtof­fers onder jongeren gestegen

27 september In 2020 kwamen in Nederland 121 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er vier minder dan in 2019. Het aantal slachtoffers onder jongeren tot 20 jaar is toegenomen van tien naar achttien, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Amsterdam vielen de meeste dodelijke slachtoffers.