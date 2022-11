Bewoners steken barbecue in huis aan als verwarming: ‘Schadelijk en heel gevaarlijk’

Na ingreep van een kwartier had ‘terminale’ Frank z'n leven weer terug: ‘Prachtig, ik geniet weer’

Frank Regeer (74) kreeg acute leukemie. Hij reageerde amper op chemotherapie en was ten dode opgeschreven. Totdat hij een bijzondere kans kreeg: ,,In een kwartiertje was het gebeurd. Ik ben genezen. Ik werk weer, sport drie keer in de week - mijn toekomst is terug.”

27 november