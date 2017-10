Bewoonster raakt onderbroeken kwijt, wasserij geeft tweedehands terug

Een bericht op Twitter met daarin een foto van de brief leverde verontwaardigde reacties op. Sjef Bartels van Wasserij De Waal, die het briefje schreef, is verrast door de commotie. ,,Die was is echt nooit hier geweest. Ik denk dat mevrouw een beetje in de war is geweest. Een week later kregen we van haar een zak met vijf nieuwe onderbroeken, dus ik denk dat ze die kwijt was. Maar ik wilde wel helpen. Daarom hebben we haar wat was gestuurd die we hier nog hadden liggen. We doen de was voor tientallen verzorgingshuizen en seniorencomplexen en er ligt altijd wel iets dat niet meer terug te bezorgen is. Als iemand overleden is bijvoorbeeld.''