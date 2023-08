Bezoeker Efteling steelt geld uit de Wensbron: ‘Dat een volwassene dit doet voor het oog van kinderen’

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de bezoeker in de wensput klimt en begint te graaien. Omstanders, onder wie een kind, kijken vreemd op. Ondertussen lacht de filmer om het voorval. ,,Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, reageert Efteling-woordvoerder Van Gils.

De woordvoerder zag de beelden maandagochtend voorbijkomen. ,,Je ziet weleens dat kinderen proberen te graaien. Maar een volwassene die tot zijn knieën in het water staat om muntjes te rapen? Ik vind het er behoorlijk asociaal uitzien.”

De beveiliging van het pretpark was op dit moment niet aanwezig, maar heeft de beelden inmiddels bekeken. ,,Als we hem op heterdaad hadden betrapt, hadden we de politie wel ingeschakeld. Uiteindelijk gaat het om diefstal.” Het pretpark probeert op dit moment te achterhalen wie de man is.

7500 euro

De wensput wordt één keer per jaar geleegd. In 2021 lag er zo’n 7500 euro in. Die opbrengt gaat naar het goede doel Save the Children. De man kan niet veel geld hebben geraapt, benadrukt de woordvoerder. ,,Het meeste geld valt meteen naar beneden, daar kom je niet bij door een hekwerk.”

De Wensbron is een ronde, gemetselde put met in het midden een bronskleurig beeld. De put werd in 1985 geopend door Prinses Juliana, bijgestaan door Anton Pieck.

Volledig scherm Man steelt geld uit Wensbron in de Efteling. © X.com