Bezoekers Droomvlucht: Vechtende meisjes rookten in wachtrij en draaiden muziek

De grote vechtpartij , afgelopen zondag bij de Droomvlucht in de Efteling ontstond toen twee minderjarige meisjes in de wachtrij muziek draaiden en een sigaret opstaken. Dat zeggen bezoekers tegen deze krant. Bij de uitgang van de familieattractie kwam het uiteindelijk tot een handgemeen waarbij meerdere gewonden vielen.

De irritatie tussen de betrokkenen ontstond in de wachtrij van de Droomvlucht. Twee meisjes trokken de aandacht door in de wachtrij te drinken en te roken. Dat is sinds een jaar verboden. Ook zouden de meisjes muziek draaien, tot ergernis van jonge ouders met kinderen.



,,Ze stonden een paar rijen voor ons'', zegt een 19-jarige bezoekster uit Dodewaard, die liever niet met haar naam in de krant wil. ,,Ze waren heel vervelend en op een manier gekleed die echt niet kan in een pretpark. Op een gegeven moment greep iemand in en sprak de meisjes aan op hun gedrag.''

Vlam in de pan

Er vielen woorden over en weer, maar tot een vechtpartij kwam het toen nog niet. Een van de meisjes riep tegen een van de bezoekers ‘ik spreek jou nog wel’ en stapte toen in de Droomvlucht. ,,Vervolgens hebben ze mensen opgewacht bij de uitgang'', zegt de ooggetuige. Daar sloeg tegen het einde van de middag de vlam in de pan.



Politieagenten van drie teams in de regio wisten samen met medewerkers van het pretpark het conflict te sussen. Twee mannen uit Amsterdam en Purmerend keerden zich vervolgens tegen de politie en beledigden en bedreigden agenten. De twee zijn opgepakt.

De agenten arresteerden ook een 16-jarig meisje uit Oisterwijk en een 17-jarig meisje uit Den Bosch, vermoedelijk de meisjes uit de wachtrij. Ook een 20-jarige vrouw uit Amsterdam, een 19-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige man uit Purmerend moesten mee naar het bureau.



De zeven worden verdacht van mishandeling, bedreiging en belediging en moesten de nacht in de cel doorbrengen. Verhalen over harde muziek of sigaretten zijn bij de politie niet bekend, maar die houdt er rekening mee dat de ruzie het gevolg is van opmerkingen die gemaakt zijn.

Weinig meegekregen