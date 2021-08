‘Bezopen man’ rijdt in verduisterde auto met lekke band en een sinds 2007 (!) verlopen rijbewijs rond

Vrouw verdacht van verduiste­ring van 26.000 euro van ouderraad Steenberg­se basis­school

12 augustus Op het politiebureau in Bergen op Zoom is vanochtend een vrouw aangehouden. Ze is verhoord en wordt verdacht van verduistering van 26.000 euro van de ouderraad op een Steenbergse school. Dat meldt de politie.