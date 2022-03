Bezorger overlijdt na ruzie om pakket met internetmodem: 'Voor zoiets onbelangrijks, niet voor te stellen’

Het overlijden van ‘hun’ pakketbezorger (42 jaar) is op de Steurweg in het Rotterdamse Hoogvliet hard aangekomen. Bewoners staken als eerbetoon vanmiddag kaarsjes aan op de plek waar het slachtoffer verleden week na een ruzie om een pakje in elkaar werd geslagen. Een pakje met een internetmodem, zo vertellen zij. ,,Ik heb er geen woorden voor. Dit is zo verschrikkelijk.’’

,,Dat iemand die die ochtend gewoon naar zijn werk gaat nooit meer thuiskomt, dat is zo verdrietig’’, zegt een aangeslagen buurman. ,,Hij volgde alleen de regels. Daarom gaf hij niet zomaar het pakketje. En dan reageert iemand zo. Niet te bevatten. Onbegrijpelijk.’’

De verdachte, een 29-jarige Rotterdammer, zou maandag rond het middaguur met zijn auto bij de bezorger zijn gestopt en om een pakketje hebben gevraagd. Toen die weigerde, ontstond een ruzie. De verdachte liep achter de bezorger aan en zou volledig door het lint zijn gegaan. Hij zou het slachtoffer hebben geschopt en geslagen.

Internetmodem

Wat voor pakketje het was? Een internetmodem, zo vertellen meerdere bewoners. ,,Niet voor te stellen, toch? Voor zoiets onbelangrijks iemand zo in elkaar slaan, dat hij overlijdt.’’

Volledig scherm HOOGVLIET ROTTERDAM - Maandagmiddag 21 februari tegen 12.55 uur is een pakketbezorger van PostNL zwaar toegetakeld aan de Steurweg in Hoogvliet Rotterdam. Volgens getuigen en de politie sprak een man de pakketbezorger aan over zijn pakket. De bezorger liet de man weten, dat dat niet zomaar kan en dat pakketten aan huis worden bezorgd. Uit het niets kreeg de bezorger van de man vervolgens klappen en viel op de grond. De bezorger wordt daarna met zijn hoofd tegen de grond geduwd en krijgt opnieuw flinke klappen. Het lukte de bezorger om overeind te komen, waarna hij naar zijn bestelbus liep. De bezorger kreeg toen een flinke trap van achteren tegen zijn hoofd aan, valt met zijn hoofd tegen de grond en krijgt opnieuw klappen waarna de bezorger met zijn hoofd hard op de stoeprand komt en buitenwesten geraakt. De dader, onder het bloed, werd door omstanders tegengehouden en door de politie aangehouden. De pakketbezorger is er zeer ernstig aantoe en is samen met een trauma-arts met spoedtransport begeleid door politie overgebracht naar het ziekenhuis. Het gebied is is afgezet en specialisten van de politie doen forensisch onderzoek naar het incident. © AS Media

De bewoonster die te hulp schoot toen zij de bezorger zwaargewond op straat zag liggen, heeft de hele nacht niet geslapen. ,,Ik had al gehoord dat zijn familie was gevraagd naar het ziekenhuis te komen om afscheid te nemen. Dat hij hard achteruit was gegaan. De hele nacht zag ik de beelden van hoe hij was toegetakeld voor mij. Aan de ene kant was zijn gezicht helemaal kapot. Ik vind het zo verschrikkelijk dat hij is overleden, voor zijn nabestaanden en voor zijn collega’s.’’

‘Dader was zo kalm’

Nog steeds probeert zij in haar hoofd de gebeurtenissen van verleden week maandag op een rijtje te zetten. De man die het hoofd van de PostNL-medewerker vasthield, bleek de dader te zijn. ,,Toen ik vroeg wat er was gebeurd, zei hij: ‘We hebben een worsteling gehad, hij was agressief’. Hij was zo kalm, het was zo vreemd. Dat beeld blijft samen met dat beeld van de ernstig gewonde pakketbezorger door mijn hoofd spoken. Ik snap er helemaal niets van.’’

Quote Het was zo’n vriendelij­ke man. Hij had altijd een lach op zijn gezicht. Deed zijn werk met zijn hart Buurtbewoner

Ondanks de vele verwondingen, herkende ze haar pakketbezorger. ,,Zo’n vriendelijke man. Altijd met een lach op zijn gezicht. Deed zijn werk met zijn hart’’, zegt zij. ,,Toen ik eens zei dat ik echt even geen pakketjes meer wilde aannemen voor de buren, reageerde hij niet boos, zoals andere bezorgers, maar vol begrip.’’ Ook anderen kennen het slachtoffer als de ‘vriendelijke pakketbezorger’. ,,Als hij zwaar dierenvoer kwam brengen, vroeg hij altijd of hij het even binnen moest zetten.’’

Doodslag

De 29-jarige verdachte werd direct opgepakt. Hij zit nog vast. ,,De verdenking wordt verzwaard naar doodslag”, laat een woordvoerder van het OM weten. ,,Ook zijn we dringend op zoek naar meer getuigen. Dus hebben mensen iets gezien of gehoord, neem dan contact op met de politie.”

Quote Het is bizar en onaccepta­bel dat een bezorger te maken krijgt met agressie of geweld tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk PostNL

PostNL laat in een schriftelijke reactie weten ‘geschokt en diepbedroefd te zijn door het vreselijke nieuws’. ,,Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en collega’s. We staan voor hen klaar en zullen hen waar we kunnen, steunen in deze moeilijke tijden. Het is bizar en onacceptabel dat een bezorger te maken krijgt met agressie of geweld tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk.”

Volledig scherm Bewoners van de Steurweg staken als eerbetoon aan de pakketbezorger kaarsjes aan. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.