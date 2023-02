Bhv'ers gooien blusbom bij ‘brand’ in zorgcentrum, maar juist dáár ging het mis...

OPROEP Komt jouw kind ook in actie voor Giro555? Stuur je foto in

Het zal niemand ontgaan zijn: vandaag is de landelijke actiedag om via Giro555 de miljoenen slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te steunen. Voor een speciale productie inventariseren we vandaag wat kinderen - groot of klein- allemaal doen om geld in te zamelen.