Biddinghuizen krijgt plots twee grote festivals: Down The Rabbit Hole verplaatst naar Lowlands-terrein

Biddinghuizen krijgt deze zomer twee grote muziekfestivals: Lowlands en Down The Rabbit Hole (DTRH), dat normaal gesproken op 2, 3 en 4 juli zou worden gehouden op recreatiegebied De Groene Heuvels in Beuningen. Dit jaar vindt DTRH plaats op 27, 28 en 29 augustus op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen.

,,Het risico op afgelasting is in het weekend van 2 tot 4 juli nog te groot’’, meldt een woordvoerder van DTRH. ,,Daarnaast touren veel van onze favoriete artiesten niet in juli, omdat een hoop andere Europese festivals ook niet doorgaan. Daarom verplaatsen we DTRH dit jaar eenmalig naar het einde van de zomer.’’

Het voordeel van het terrein in Biddinghuizen, waar een week daarvoor Lowlands plaatsvindt: ,,Met Lowlands delen we veel van de spullen op het terrein, cateraars met wie we graag werken, tenten die we huren, badhuizen, enzovoort. Omdat het onmogelijk is om al die spullen in vier dagen naar Beuningen te sjouwen, vroegen onze Lowlandscollega’s: waarom kom je niet voor één keer in Biddinghuizen logeren?”

En zo gaat Biddinhuizen dus van geen grote muziekfestivals in de zomer van 2020 naar twee festivals binnen twee weken tijd.

Kaartjes

Down The Rabbit Hole is een steeds populairder, driedaags muziekfestival geworden, met zo’n 35.000 bezoekers per dag. Net als Lowlands wordt het georganiseerd door Mojo Concerts.

Over welke artiesten er zullen optreden tijdens DTRH wil de organisatie nog niets kwijt. Morgen worden de eerste namen bekendgemaakt. De kaartverkoop start op zaterdag 1 mei om 11.00 uur.

Kaarten van 2020 zijn nog geldig Mensen die kaarten hebben gekocht voor DTRH editie 2020, zijn met die tickets welkom voor de editie in 2021 en hoeven verder geen actie te ondernemen. Als 27 tot en met 29 augustus in Biddinghuizen voor festivalgangers die reeds kaarten hebben niet goed uitkomt, kunnen zij hun geld terugvragen of omruilen voor de editie van 2022 die weer op De Groene Heuvels in Beuningen zal worden gehouden. Hierover worden alle tickethouders morgen geïnformeerd.