Bieb universiteit Maastricht ontruimd om mogelijk explosief

De bibliotheek van de Universiteit Maastricht is vrijdagavond ontruimd. Tientallen mensen moesten het gebouw verlaten nadat er volgens de politie een voorwerp was gevonden dat om nader onderzoekt vraagt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.