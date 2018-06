Bier hier! Huis van getrouwd stel verstopt onder 2000 bierkratjes

De kratten bier zijn een link richting het bruidspaar dat als Prins Marcel den Uurste en Prinses Bianca dit jaar de scepter zwaaide bij CV De Keijepaol. Nadat de vrienden tijdens het feest op video de versierde woning hadden laten zien, werd het statiegeld van de kratten als cadeau aangeboden. Met één waarschuwing: 'Er zitten geen flessen in!' Maandagavond komen de vrienden alles weer afbreken en wordt het nog even zoeken want in één van de kratten zit nog een extra cadeau verstopt.

'Dit slaat alles'

Bruidegom Marcel vindt het een goeie stunt: ,,Wij kunnen er wel mee lachen. Ik sta ook altijd voorop en heb al diverse keren meegeholpen als er iemand van onze vrienden trouwden. Maar zo bont als ze het nu hebben gemaakt dat slaat alles."

Hij en zijn Bianca geven de vrienden een pluim omdat ze niks hebben vernield in en om het huis aan de Eggendreef in Someren-Heide. ,,Die afspraak hebben wij als vriendengroep en daar hebben zij zich aan gehouden. Ik denk dat ze er extra werk in hebben gestoken omdat ik als prins wel eens heb gezegd dat ik bier erg lekker vind."

Ludieke acties

De vriendengroep 'Bier Hier' staat in De Hei bekend om hun ludieke inpakacties als een van hen gaat trouwen. Zo is er een PSV-supporter verrast met een groot Ajax-logo waarmee hun huis versierd was en een ski-liefhebber kon na het feest zijn woning niet in omdat hij de voordeur niet kon vinden wegens de duizenden tempex sneeuwballen.