Bij Andrea thuis staat geen kerstboom, maar een kersthoofd

Een kersthoofd, wat is dat? Heel simpel: het is een hoofd, dat heel knap en tot in het kleinste detail is ‘aangekleed’ in een kerstthema. Compleet met ballen, lichtjes en ornamenten. En anders dan een kerstboom, neemt een kersthoofd in huis amper ruimte in: je zet 'm gewoon op een kast of op tafel. Er is vraag naar, merkt Andrea Verbustel uit Terneuzen: ,,Ik heb er al zo’n vijfentwintig gemaakt.”