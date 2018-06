Bij dodelijk ongeluk A16 omgekomen Litouwer blijkt de spookrijder te zijn

Hennepkwe­ke­rij in zelf gegraven kelder zorgt voor instor­tings­ge­vaar

13:25 Een hennepkwekerij die was ingericht in een zelf gegraven kelder in een woning aan de Herenstraat in Hilversum, heeft geleid tot instortingsgevaar voor het huis zelf en voor naastgelegen panden. Dat maakte de politie vandaag bekend.