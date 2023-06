Bij tienduizenden gezinnen gaat vandaag de vlag met schooltas uit: waar komt die ‘traditie’ vandaan?

Gratis online examentrai­ning voor herkansers na zorgen over slagings­per­cen­ta­ge

Een opsteker voor alle leerlingen die misschien herexamen moeten doen: stichting VO-content maakt een online examentrainer tijdelijk gratis en direct beschikbaar voor iedere herkanser. De reden voor deze opmerkelijke stap is bezorgdheid in onderwijsland over het slagingspercentage, nu de coronaversoepelingen zijn geschrapt.