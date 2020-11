Bijenkorf weigert gehandicapte die geen mondkapje draagt maar een spatscherm op heeft

Gerdien Schuring doet haar verhaal om te voorkomen dat andere chronisch zieken hetzelfde overkomt. In haar elektrische rolstoel wilde ze maandagmiddag de Bijenkorf in Eindhoven in rijden. Schuring doet vrijwilligerswerk en wilde in het warenhuis haar mantelzorgcompliment - een cadeaubon - verzilveren. ,,Maar ik mocht er niet in, omdat ik geen mondkapje droeg. Even voor de goede orde: ik ben hartstikke voor mondkapjes", benadrukt ze. ,,Door de ziekte van Bechterew loop ik extra risico. Maar ik draag een kap, een gelaatsmasker. Want ik kán geen mondkapje dragen, dan krijg ik het te benauwd. Dat zei ik ook. ‘Mevrouw, dat geldt ook voor ons', was het antwoord van de medewerkster.”