Bijna 1500 meldingen bij loket aardbevingsschade

De afgelopen weken is het aantal nieuwe meldingen hard opgelopen, wegens een aardbeving in Garsthuizen. Het dorpje was op 14 april het epicentrum van een beving met een kracht van 2,8. ,,Analyse laat nu zien dat er relatief meer schademeldingen uit die directe omgeving zijn binnengekomen", aldus de commissie.



Bij bijna duizend schades geven de melders aan dat die is ontstaan in 2018, bij bijna 100 meldingen is dat in 2016 of eerder. In 38 gevallen gaat het om schades uit 2014 of nog eerder.



Tijdens zijn bezoek aan Groningen sprak de koning met slachtoffers van de aardbevingen in het gebied, die ontstaan door gaswinning.