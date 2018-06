Bijna 300 schrijvers uiten in brief ongenoegen over Boekenweek

Live DVOL wint na strafschop­pen van GVA, Eendracht haalt uit en Bemmel verliest

17 juni Op de laatste zondag van de nacompetitie vielen de beslissingen voor vijf clubs in Arnhem en de Betuwe. SC EDS was de enige die het in 90 minuten besliste, de ploeg van Gerben Matser won in Doesburg en blijft vierdeklasser. Ook Eendracht overleefde, de Arnhemmers wonnen na verlenging met 5-0. DVOL won na strafschoppen van GVA en promoveert. Voor SC Bemmel is het doek gevallen. Uitslagen: SC Bemmel - WAVV 1-2 (na verlenging) DVOL - GVA 3-3 (DVOL wint na strafschoppen) Eendracht - Niftrik 5-0 (na verlenging) SC Doesburg - EDS 0-1