Bijna 450 jaar geleden begon de opstand waaruit Nederland werd geboren

Johan wilde (en ging) spectacu­lair dood: hij stak zijn bus in brand en ramde daarna een tankstati­on

Wat bezielt Johan Pruijs als hij op 25 oktober rond middernacht zijn bus in brand steekt en vervolgens met hoge snelheid een tankstation in Zeewolde ramt? De 51-jarige Spakenburger komt om het leven in de vlammenzee na zijn kamikazeactie. ,,Je leven eindigt in een doos.”

15:00