Bijna kwart leraren thuis door corona, veel schoolklassen blijven daardoor leeg

De oplopende afwezigheid van leraren zorgt ervoor dat per saldo nog altijd ongeveer evenveel klassen naar huis worden gestuurd als twee weken geleden. Op bijna 60 procent van de scholen werden één of meerdere klassen naar huis gestuurd, 1 procent van de scholen moest sluiten. Gemiddeld gaat het om twee klassen per school.



Overigens zijn de verschillen per provincie groot: in Flevoland stuurde 83 procent van de scholen klassen naar huis, in Friesland maar 35 procent en in Zeeland slechts 25 procent van de scholen.



Op ruim vier van de vijf scholen lukt het wel om afwezige leerlingen afstandsonderwijs te geven. Door het lerarentekort is dat lang niet altijd eenvoudig, melden de schoolleiders echter. Volgens hen moet de nieuwe onderwijsminister, Dennis Wiersma, snel aan de slag met het tekort aan leraren en schoolleiders, meer waardering voor het onderwijspersoneel en de huisvesting van scholen.