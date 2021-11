Bijna vier jaar cel geëist tegen man die er met miljoenen van loterijdeelnemers vandoor ging

Drie mannen over het mishande­len van hun vrouw: ‘Heb haar wel dertig keer geslagen’

Ze zijn met veel. In de laatste vijf jaar waren er in ons land 750.000 mensen slachtoffer van partnergeweld. In 20 procent ging het om structureel geweld. En vrouwen zijn daar weer bijna zes keer vaker slachtoffer van dan mannen. Maar waarom slaat iemand zijn vrouw eigenlijk? Rob, Berend en Jan doen hun verhaal. ‘Ik denk dat ik haar wel dertig keer geslagen heb'.

21 november