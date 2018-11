Bijvoerders Oostvaarderplassen en Staatsbosbeheer niet vervolgd

Door de strenge winter gingen aan het begin van het jaar een relatief hoog aantal grazers in het gebied dood. Mensen die aangifte tegen Staatsbosbeheer hadden gedaan, vonden dat de organisatie is tekortgeschoten in haar zorgplicht.

Onderzoek

In mei deden verschillende mensen aangifte tegen het dierenleed. Toen al liet de politie in Lelystad weten dat aangifte doen tegen Staatsbosbeheer weinig zin had. Het OM heeft de afgelopen maanden oriënterend onderzoek gedaan.

Bijvoerders

Ook de mensen die dieren in de Oostvaardersplassen hebben bijgevoerd worden niet vervolgd. Het is volgens het OM in het landelijk beleid namelijk niet duidelijk of dit in de winterperiode strafbaar was. Dit omdat het bijvoerverbod strijdig was met de zorgplicht voor hulpbehoevende dieren. Wel blijft het verbod van kracht en kunnen bijvoerders in de toekomst strafrechtelijk worden vervolgd, waarschuwt het OM.