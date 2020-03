Bijzonder moment in dichte dierentuin: ijsbeertjes Ouwehands voor ’t eerst naar buiten

De tweeling werd eind november geboren en verbleef sindsdien met hun moeder in het zogenoemde kraamhol in het ijsberenverblijf. Daar is het donker en dringt nauwelijks geluid van buiten door. Daarmee wordt de situatie in het wild nagebootst. De ontwikkeling van de ijsbeertjes was door de verzorgers enkel via camerabeelden te volgen. Alle beelden zijn inmiddels opgeslagen en worden gebruikt voor onderzoek naar de ontwikkeling van jonge ijsberen en moederlijk gedrag.



Omdat de ijsbeertjes inmiddels flink zijn gegroeid was het tijd om naar buiten te gaan.