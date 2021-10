Bikkelhard rapport: Minister moet gaswinning Waddenzee wél verbieden

Gasboringen in de Waddenzee veroorzaken mogelijk wel schade in het natuurgebied. Ministers Carola Schouten (Natuur) en Stef Blok (Klimaat) mogen om die reden helemaal geen toestemming geven voor de plannen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek door de Waddenacademie, in opdracht van de Tweede Kamer. GroenLinks reageert verheugd op het rapport. ‘De vergunning moet worden geweigerd in dit natuurgebied van wereldklasse’, twittert Laura Bromet, een van de Kamerleden die om het onderzoek vroeg.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat diende onlangs een ontwerp-instemmingsbesluit in voor nieuwe winning van gas onder de Waddenzee, ter hoogte van het Friese Ternaard. Blok heeft voornemens om een vergunning te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om naar gas te boren. Hier zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties fel op tegen.

De resultaten van het onderzoek van de Waddenacademie staan in schril contrast met de uitspraken van de minister. Hij gaf eerder aan dat hij de vergunning niet kon weigeren, omdat aan alle voorwaarden zou zijn voldaan. Zo zouden de gasboringen op korte termijn geen nadelige gevolgen voor de natuur hebben. Kamerleden reageerden kritisch en vroegen zich af of dit wel klopt.

Onzekerheid

Nu blijkt dat er inderdaad te veel onzekerheid en wetenschappelijke twijfel is over de gevolgen van het plan, schrijven de onderzoekers. Het staat volgens hen helemaal niet vast dat de gaswinning geen schade veroorzaakt in het natuurgebied.

‘Het is uitdrukkelijk niet zo dat een vergunning slechts geweigerd kan worden wanneer het bevoegd gezag kan bewijzen dat er significante gevolgen zouden kunnen optreden’, staat in het onderzoeksrapport. ‘Redelijke wetenschappelijke twijfel over het optreden van die gevolgen is hiervoor voldoende.’

Brief

Het provinciebestuur van Noord-Holland riep het demissionaire kabinet vorige week in een brief al op ‘vol in te zetten op de schone energietransitie’ en geen vergunningen meer te verstrekken voor activiteiten die de natuur van het Waddengebied kunnen schaden.

Provinciale Staten namen voor de zomer al een motie aan van deze strekking. Het dagelijks bestuur van de provincie wil daarom in overleg met het kabinet plannen voor nieuwe gasboringen maken. Eerder ging de provincie nog akkoord met gaswinning uit kleinere velden in de Waddenzee.

Overigens is de gaswinning bij Ternaard nog niet helemaal van de baan. Er zijn nog altijd juridische mogelijkheden om het plan alsnog door te laten gaan. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Volgens de onderzoekers koos de overheid in eerste instantie niet voor deze alternatieve juridische weg, meldt Omroep Friesland. ‘Volgens hoofdonderzoeker Kees Bastmeijer van de Waddenacademie is het over het algemeen ‘heel moeilijk’ om aan de voorwaarden te voldoen’, schrijft de Friese omroep.

Aardgas

In het Waddengebied wordt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aardgas gewonnen uit kleine velden. De NAM, die in handen is van Shell en ExxonMobil, pompt gas onder het wad vandaan bij Ameland en Blija.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: