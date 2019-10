Bilthovense Petra tuimelde met haar fiets in een zinkgat: ‘Ik heb nu een goed verhaal voor elk verjaardagsfeestje’

Het was een groot, donker en koud gat waarin ze verdween. Petra van der Waals uit Bilthoven kan er inmiddels om lachen, maar afgelopen weekend kreeg ze de schrik van haar leven toen ze met fiets en al verdween in een enorm zinkgat. Dat was in de Planetenbaan ontstaan als gevolg van een breuk in de waterleiding.

,,Ik heb nu een verhaal dat het de eerstkomende jaren goed zal doen op elk verjaardagsfeestje’’, zegt de 48-jarige Bilthovense. ,,Ik ben er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar voor hetzelfde geld was het anders gelopen. Ik had ook, net als met mijn fiets gebeurde, in de modder gezogen kunnen worden. Dan had ik er nooit meer op tijd uitgekomen’’.

Gebarsten waterleiding

Met een goede vriend reed ze zaterdag even na middernacht vanaf de Grote Beer de Planetenbaan op. De straat stond blank als gevolg van de gebarsten waterleiding. ,,Die vriend koos ervoor over de stoep te gaan fietsen. Ik dacht: als ik even flink doortrap, dan red ik het wel door dat laagje water heen. Maar ja, toen was er dus ineens dat gat. Dat was gewoon niet te zien. En dat was dus gewoon wél een paar meter diep’’.

Daarin verdwijnen, noemt Petra van der Waals ‘even een spannend momentje’. Ze ging nét niet kopje onder, maar de rest verdween diep in dat verraderlijke gat. ,,De adrenaline doet dan echt wat met je. Ik begon gelijk om me heen te klauwen naar de wanden van dat gat. Zo wist ik mezelf heel snel uit dat gat omhoog te helpen. Veel langer had het ook zeker niet moeten duren. Ik had een dikke winterjas aan en een tas om de schouders. Mijn kleren waren natuurlijk kletsnat, alles was daardoor heel zwaar’’.

Beduusd

Eenmaal uit het zinkgat, bleef de Bilthovense even beduusd op het randje ervan zitten. ,,Daar heb ik mezelf wel even afgevraagd: wat is híer nu toch gebeurd?’’ Haar fiets was niet meer te zien. ,,Die is pas om een uur of vijf in de ochtend uit de modder getakeld. Ik kreeg hem de volgende dag terug van iemand uit de straat, die hem zolang voor me had gestald. Hij had hem ook schoongespoeld. Maar toen ik erop ging fietsen, piepte en kraakte elk lagertje. Dus die kan nog wel een beurtje gebruiken’’.