Bioboeren zijn hoge prijs voor hun product beu: ‘Als supermarkt wil je toch niet de nieuwe Shell worden?’

Geen islamiti­sche begraaf­plaats in de buurt, dus moet Abdeloua­hed 2 uur rijden om graf vader te bezoeken

Je dierbaren dichtbij begraven is voor veel Nederlanders normaal. Deze wens groeit ook sterk binnen de moslimgemeenschap, maar het ontbreekt aan geschikte plekken. Dat is een groot gemis, vindt Abdelouahed El Houari (28). Zijn vader en opa liggen in Zuidlaren en Marokko op de islamitische begraafplaats. Maar liever waren zij begraven in de ‘stad van hun hart’ Amersfoort.