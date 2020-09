‘Bioscoopmoordenaar’ Ergün S. dacht dat hij in het spel Fortnite zat

Ergün S., de Rotterdammer die een jaar geleden een schoonmakersechtpaar doodstak in een bioscoop in Groningen, staat vandaag voor de rechter in Groningen. Ergün ziet er met zijn stevige postuur, goede scheerbeurt en korte haar vandaag in de rechtbank behoorlijk anders uit dan de verwarde en vermagerde man met baard en woest kapsel die een jaar geleden werd neergeschoten.

De zaak is om half tien begonnen. De van twee moorden verdachte Ergün doet zijn best zich te herinneren wat er is gebeurd. ,,Het is een beetje moeilijk allemaal voor mij en niet alleen voor mij.”

Ergün was tijdens het drama waarschijnlijk compleet de weg kwijt. De kans is groot dat deskundigen van het Pieter Baan Centrum straks zeggen dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Bij Ergün werden al jaren geleden de eerste verschijnselen van onder meer schizofrenie gesignaleerd. Enkele jaren later begon hij met medicijnen, maar die nam hij vaak niet in. De GGZ had niet ver voor de dubbele moord plannen om Ergün gedwongen te laten behandelen. Ook blowde Ergün veel. Na verloop van tijd vijf à zes joints per dag. Mede hierdoor ging de relatie met zijn vriendin - met wie hij een dochtertje heeft - kapot. Zij vluchtte zelfs voor hem.

Ergün vertelt vandaag over zijn ziekte en bizarre gedachten. Dat hij soms euforisch was en soms depressief. Soms dacht hij zelfs dat hij in het spel Fortnite zat. ,,Al heb ik dat spel nooit gespeeld.” Ook dacht hij dat hij een tram in Rotterdam bestuurde en dat ‘de tram zij vriend was'. ,,Gek om te zeggen misschien,” zegt hij. ,,Niks is hier gek,” zegt de rechter.

Zijn familie maakte zicht grote zorgen. Ergün viel 30 kilo af en en werd soms aangetroffen terwijl hij in het park in de grond aan het graven was. Zijn nagels waren heel lang geworden en contact met hem maken ging haast niet. Hij ging naar Groningen om zijn dochtertje te zoeken. Hij dacht dat hij telepathisch contact met haar had, dat hij de wereld kon helpen - ‘een soort superheld', zegt de rechter - en dat wereldleiders niet konden wachten met hem te praten. ,,Maar die gedachten werden steeds angstiger. Ik dacht dat ik werd gevolgd.”

Ergün S. werd eind oktober 2019 opgepakt nadat hij een dag eerder het echtpaar Gina en Marinus (55 en 56 jaar) uit Slochteren had vermoord toen zij aan het werk waren in de Pathé-bioscoop in Groningen. De slachtoffers werkten daar al jaren als schoonmakers. Ergün drong binnen toen een andere schoonmaker een deur had opengelaten. Hij verklaarde later dat hij op zoek was naar een slaapplaats. Hij verstopte zich in een kast. Toen Gina die opendeed viel Ergun meteen aan. Marinus schoot te hulp, maar kon niet tegen Ergün op en werd ook vermoord.

Ergün was naar Groningen gekomen omdat hij zijn ex-vriendin en hun dochtertje zocht. Ergüns ex is ook bij de zaak aanwezig en deed een keer eerder haar verhaal op deze site. Zij was al jaren bang voor hem.

De familie van S. zei vorig jaar al dat hij kampte met psychoses. Bekijk hieronder een fragment met verslaggever Victor Schildkamp, die de familieleden sprak.

