Birgit en René zijn al drie jaar bezig aan wereldreis zonder einddatum

De één gaat heerlijk drie weken op de camping in Frankrijk en nog een weekje naar de Veluwe in het voorjaar, de andere neemt hier eens een weekje en daar eens een paar dagen vrij. Maar bij de meesten staat de vakantiedagenteller na 25 genoten snipperdagen op nul.

Zo gaat het niet bij Birgit Steer (56) en René de Jong (59). Zij verkochten letterlijk huis en haard en kozen in 2015 vanuit de haven in Dinteloord het ruime sop. Heel ruim, mag wel gesteld worden, want met hun zeilboot Blue Spirit gaan zij namelijk alle uithoeken van onze aardbol bezoeken.

,,De wereldreis kent geen einddatum", laat Steer via WhatsApp weten. ,,We blijven varen zolang we het leuk vinden". De in Nijmegen geboren Steer is in Boxtel onder meer bekend van haar werk als presentatrice bij Omroep Dommellland.

Via Portugal, Marokko en de Kaapverdische eilanden maakten zij drie jaar geleden de oversteek naar het Caribisch gebied. Daar hebben zij twee jaar van eiland naar eiland gehopt. Namen als Tobago, Sint Maarten en Bonaire passeerden de revue maar ook minder bekende oorden als Las Perias, San Blas en Los Roques werden bezocht. ,,Los Roques is een archipel 160 kilometer ten noorden van Venezuela. Dit is tot nu toe het hoogtepunt onder de hoogtepunten geweest" aldus Steer.

Quote Hier in de Stille Zuidzee willen we een jaar blijven rondvaren en een groot aantal eilanden bezoeken. Zo dadelijk gaat het anker omhoog voor vijf dagen en vertrekken we richting Tuamotus, Kauehi en Fakarava Birgit Steer, wereldreiziger uit Boxtel

Stille Zuidzee

Inmiddels is het stel gearriveerd midden in de Stille Zuidzee. Om precies te zijn op de Marquesaseilanden, onderdeel van Frans-Polynesië. Steer: ,,Hier willen we een jaar blijven rondvaren en een groot aantal eilanden bezoeken. Zo dadelijk gaat het anker omhoog voor vijf dagen en vertrekken we richting Tuamotus, Kauehi en Fakarava".