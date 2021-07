Bizarre achtervolging is net een actiefilm: stuntende motorrijder probeert politie af te schudden

De politie heeft de beelden online gezet van de wilde achtervolging in Utrecht tussen een stuntende motorrijder en de politie. In een poging de politie te ontvluchten reed de motorbestuurder 220 kilometer per uur op de A27. Uiteindelijk werd hij in Bilthoven gearresteerd.

Het Utrechtse centrum leek op 6 juni wel het decor van een actiefilm. De bestuurder van een razendsnelle ‘KTM 990 supermoto’ had lak aan alle verkeersregels, zo is te zien in de woensdag gepubliceerde politievideo. Het begon relatief onschuldig. De motorrijder trok in een 30-kilometerzone in de binnenstad zijn stuur naar achter en reed een paar meter op alleen zijn achterwiel .

Afschudden

Wat hij niet doorhad, was dat een motoragent nét om de hoek kwam rijden en getuige was van deze stunt. Verderop kreeg de bestuurder een stopteken van de politie. Had hij daar gehoor aangegeven, dan was hij er misschien wel met een boete afgekomen. Maar de motormuis had anderen plannen: alles op alles zetten om de politie af te schudden. Hij reed meermaals door rood, negeerde gesloten slagbomen en reed tegen het verkeer in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Hij rijdt met 120 kilometer per uur over de Blauwkapelseweg’, zegt een motoragent in een opgenomen politiegesprek. ‘Mag ik toestemming voor een achtervolging?’ ‘Ja, bij deze’, klinkt de reactie. De motorrijder racet naar de A27, waar de motoragent afhaakt. ‘Hij rijdt door rood, joh, ik ga echt kappen!’ Maar een politiewagen die vanaf de Galgendreef aan komt rijden neemt de achtervolging over.

Veilig

Op de snelweg gaat de motorrijder vol gas. 180, 200, zelfs 220 kilometer per uur. Een politiehelikopter legt alles op beeld vast. In Bilthoven waant de motorrijder zich even veilig. Aan de Jan van Eijcklaan stapt hij van de motor af en loopt in alle rust langs een appartementencomplex. Alsof er niets aan de hand is. De politiehelikopter geeft zijn locatie door en de man wordt even later aangehouden.



De motor is in beslag genomen en de officier van justitie moet nog besluiten wat voor straf de man verder wachten staan. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de hoge snelheden, meermaals negeren van rood ligt en slagbomen en nog tal van overtredingen, zoals het niet geven van voorrang.

Volledig scherm De vluchtmotor. © Politie

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: