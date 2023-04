Bjorn werd van elke middelbare school gestuurd, nu is hij miljonair: ‘Geld boeit me niet’

AIVD waarschuwt voor complotden­kers die zich richten tegen ‘elite’, soms aangewak­kerd door Rusland

De AIVD ziet een ‘ontwikkeling’ van extremisten die zich niet alleen richten tegen de overheid, maar ook meer en meer tegen allerlei organisaties en instituties. Dit staat in het jaarverslag over 2022. ,,Kenmerkend voor deze groep is de boodschap dat in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is, die ‘de vijand’ is van de Nederlandse bevolking.”