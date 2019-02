Blackface-trui, jodenuniform en andere voorbeelden van moderelletjes

Massale verontwaardiging na het verschijnen van een Gucci-trui. De markante sweater deed veel mensen denken aan blackface . Aan het adres van het Italiaanse modemerk regende het daarom beschuldigingen van racisme. Het is niet de eerste keer dat een modemerk onder vuur ligt om racisme of seksisme. Een overzicht van recente rellen rond modemerken

Karikatuur

Het had een ode moeten zijn aan de klassieke skibivakmuts. In de hals van de wollen Gucci-coltrui, die tot halverwege het gezicht loopt zit een mondopening met een rode rand, waarmee de illusie van roodgeverfde lippen wordt gewekt. Op Twitter brak een storm van kritiek los, ‘Gucci baseert een kledingstuk op blackface en is vervolgens totaal verrast dat mensen het racistisch vinden’, klonk het onder meer.

Het merk ging kort daarna diep door het stof. ‘Wij beschouwen diversiteit als een fundamentele waarde die volledig in stand moet worden gehouden en gerespecteerd, en die bij elke beslissing die we nemen voorop moet staan’, zei Gucci in een uitgebreide verklaring. De trui werd meteen uit de verkoop gehaald.

Volledig scherm Het logo van Nikes Air Max lijkt op z'n kop gezien op het symbool voor Allah © change.org/rv

Godslastering

Eerder dit jaar kreeg Nike stevige kritiek op het model Air Max 270. Volgens een moslima zou in het design van de zool in het Arabisch ‘Allah’ te lezen zijn. De voor moslims heilige naam zou op deze manier ‘besmeurd en vervuild’ worden. Met een petitie eiste de vrouw dat de schoen zou worden teruggehaald. Hoewel het verzoekschrift zo'n 16.000 keer werd getekend, haalde Nike de schoen niet uit de collectie. Het merk verklaart religies te respecteren, maar zegt ook dat de gelijkenis met het woord voor Allah puur toeval is. Op de klacht van de vrouw was overigens ook veel kritiek, onder meer van moslims die zich helemaal niet beledigd voelden.

Volledig scherm Links Allah in het Arabisch, rechts de sokken van H&M © H&M

Bij een soortgelijk incident besloot H&M een complete collectie sokken uit de rekken te halen. Een van de patronen leek, jawel, op het woord Allah, maar dan omgekeerd. Op Twitter spuwden mensen hun gal over de sokken, maar volgens het Zweedse modemerk was het puur toeval. Toch haalde H&M de sokken wel uit de verkoop.

Vorig jaar was er ook al stevige kritiek op H&M. In de webshop droeg een zwart jongetje een groene trui met de tekst ‘Coolest Monkey in the Jungle’. Een screenshot van de webshop ging vervolgens viral op sociale media. Veel mensen vonden de foto beledigend en racistisch. Canadese muzikant The Weeknd verbrak zelfs per direct zijn zakelijke banden met het merk. H&M stelde na de ontstane ophef een diversiteitsmanager in, die erop moet toezien dat het bedrijf in de toekomst geen misstappen meer begaat.

Volledig scherm © Zara

Jodenster

Op sociale media brak internationaal een storm van kritiek los toen Zara in 2014 met een ‘striped Sheriff T-shirt’ kwam. Het blauwgestreepte shirt voor baby's, met op de linkerborst een gele sheriffster genaaid, deed veel mensen aan concentratiekampkleding denken. Het Israëlische kantoor van Zara reageerde op de ontstane commotie. De kledingstukken zullen ‘vernietigd’ worden, was de verklaring. De Israëlische journalist Dimi Reider noemde de situatie ‘ongelukkig’.

Zara toonde begrip voor de ophef. ‘We bieden excuses aan aan iedereen die zich hierdoor gekwetst voelt’, zei een woordvoerster van de Nederlandse vestiging tegen deze krant. Het kindershirt werd uit de collectie gehaald.

Volledig scherm © Zara