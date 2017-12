Blijdschap en verdriet in gezin: Luka (5) mag peperduur medicijn, zusje Mara (8) niet

De grote teen van Jan is nu zijn duim

21:44 Het zag er slecht uit voor de duim van Jan nadat deze bij een bedrijfsongeval zo goed als verdwenen was. Jan, zelf een zeer fervent motorrijder, zag zijn hobby en toekomst voor zijn ogen in duigen vallen. Dankzij een zeer bijzondere transplantatie in het ziekenhuis van Beverwijk wisten de doktoren zijn duim te vervangen door een transplantatie: de grote teen van Jan werd zijn nieuwe duim. Waarschijnlijk zal Jan nog maanden, zo niet jaren, moeten revalideren voordat hij weer op de motor kan stappen, maar zijn duim is in ieder geval gered.