Blikjes- en glazenverbod nauwelijks gecontroleerd op Koningsdag

De strenge alcoholregels die in Amsterdam en diverse andere grote steden gelden, worden in praktijk nauwelijks gehandhaafd. Alleen voor feestvierders die kratten bier over de straat slepen, dreigt een boete.

Volgens de Nederlandse BOA Bond is het ‘een illusie’ dat de duizenden gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren op Koningsnacht en Koningsnacht massaal feestvierders gaan controleren. ,,Er zal echt niet op individueel niveau gekeken worden of mensen drank in hun tas hebben”, zegt voorzitter Ruud Kuin. ,,Het gaat er vooral om dat mensen niet met kratten en sixpacks bier over straat gaan.”

De Boa-bond reageert daarmee op de ‘1-blikje-bier’ regel die voor Koningsdag door de stad Amsterdam is ingesteld. Mensen mogen met slechts één blikje of flesje bier de straat over. In hoofdstedelijke supermarkten en winkels is de verkoop van alcohol op Koningsdag verder tot één biertje beperkt.

Amsterdam is niet de enige grote stad. Groningen en Eindhoven doen tijdens Koningsnacht en Koningsdag in het centrum blikjes en flesjes bier in de ban. Drankverkoop in winkels is geheel taboe. Arnhem heeft in de binnenstad een ‘glasvrije’ zone ingesteld, alleen plastic bekers zijn toegestaan.

Speerpunt

De Amsterdamse politie erkent dat niet actief op alcoholbezit wordt gecheckt. ,,Onze focus ligt tijdens Koningsdag op noodhulp, niet op alcoholcontroles”, zegt woordvoerster Sara Tillart. ,,Wij komen enkel bij excessen in actie.” Voor de reguliere controles verwijst de politie naar de gemeente.

De gemeente meldt dat winkels en supers speerpunt zijn bij de handhaving, niet gewone bezoekers. ,,De alcoholverkoop aan banden leggen is de sleutel bij het voorkomen van drankmisbruik”, zegt woordvoerder Meijer namens burgemeester Halsema. ,,Met zoveel bezoekers is er per definitie een tekort in de handhaving.”

Met de 1-blikje-bier regel probeert Amsterdam excessen door overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. ,,We willen voorkomen dat feestvierders complete kratten en trays bier met zich mee slepen. Dat gebeurde vroeger te vaak.” Een thuistap of sixpack geldt volgens de gemeente als meerdere stuks.

Regel stamt uit 2012

De regels waren er vóór corona overigens vaak ook al, alleen waren ze weggezakt bij feestvierders en ondernemers, stellen de steden. Afgelopen twee jaar waren er vanwege de pandemie nauwelijks officiële festiviteiten.

In Amsterdam gold de ‘1-blikje bier’ regel voor het eerst op Koninginnedag 2012. De gemeente ging er toe over nadat het grote Radio 538-event op het Museumplein te veel ontaarde in een drinkgelag. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan stelde dat het alcoholgebruik onder de 800.000 bezoekers te veel veiligheidsrisico's opleverde. Fijntjes wees de burgervader op de 522 ambulanceritten tijdens Koninginnedag 2011. Vrijwel al die ritten waren alcoholgerelateerd.

Sambaband

Arnhem wijst erop dat glazen gevaarlijk kunnen zijn. ,,Het meenemen en achterlaten van glazen door bezoekers veroorzaakt voor veel overlast en brengt risico’s met zich mee”, aldus de gemeente. Wie toch met een glas loopt, ontvangt een boete.

Het meenemen van drank is verder verboden in alle treinen van NS en regionale vervoerders en op stations. ,,Het verbod geldt op alle stations en in alle treinen”, zegt NS-woordvoerster Carola Belderbos.

In Utrecht, waar 350.000 feestvierders worden verwacht, heeft de politie een opmerkelijke methode om de grote mensenstromen te managen. Een sambaband wordt bij te grote drukte ingezet om publiek een bepaalde richting op te bewegen. De gemeente Maastricht, die koning Willem-Alexander en zijn gezin op bezoek krijgt, heeft overigens geen speciale alcoholregels ingesteld.

