Bliksem slaat in op militaire basis: veertien gewonden, één zwaargewond naar ziekenhuis

Eén agent in zaak Mitch Henriquez krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf, tweede agent vrijgespro­ken

10:59 Een van de twee agenten (DH02), die betrokken waren bij de fataal verlopen arrestatie van Hagenaar Mitch Henriquez, is vandaag volledig vrijgesproken. De andere agent (DH01) is schuldig bevonden aan mishandeling met de dood tot gevolg en krijgt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Dat is vandaag besloten in de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol. AD-verslaggever Jorina Haspels is bij de uitspraak aanwezig en twittert live mee.