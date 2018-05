Blikseminslag veroorzaakt brand in huis in Cuijk

Niemand raakte ernstig gewond. De bewoners zijn wel even nagekeken in de ambulance.



Volgens getuigen van de inslag was er een grote vuurbal te zien en klonk er een harde klap. Puin - waaronder dakpannen - vloog in het rond en raakte onder meer geparkeerde auto's in de buurt.



De brandweer is met meerdere korpsen uitgerukt om de vuurhaard te bestrijden.