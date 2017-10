Blinden kunnen door aanpassingen nu op alle treinstations terecht

De Oogvereniging en ProRail vieren deze mijlpaal vandaag in Amersfoort. ,,Wat nu gerealiseerd is, is een lang gekoesterde wens'', zegt directeur Joep Aarts van de Oogvereniging. Ook ProRail is te speken over het resultaat. ,,We zijn trots op de geleverde prestatie en we willen graag dat mensen die blind of slechtziend zijn de voorzieningen optimaal gaan gebruiken'', aldus Bram ´t Mannetje van ProRail.