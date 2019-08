Blindheid dreigt voor Loes (30): Wat ik nog graag wilde zien? Amerika!

Loes Brouwers staat voor een ingrijpende operatie. De dertigjarige Deurnese heeft behalve reuma aan haar gewrichten een zeldzame reuma-variant die zorgt voor ontstekingen in haar oog. Vijftien jaar geleden is ze geopereerd aan haar linkeroog. De operatie mislukte. Ze ziet met haar linkeroog niets meer. Op termijn moet ze ook aan haar rechteroog worden geopereerd.



,,De oogarts heeft aangegeven dat de kans dat de operatie mislukt groter is dan dat die lukt. Maar vanwege de vele ontstekingen moet ik geopereerd worden. Ik heb geen keuze. De kans is groot dat ik na de operatie volledig blind ben,” constateert ze.



Zoals het er nu voorstaat, moet ze binnen twee jaar worden geopereerd. ,,Ik heb samen met mijn man Ronnie twee kleine kinderen. Sjoerd wordt in september vier jaar en Ruud is anderhalf. Mocht de operatie mislukken dan zie ik mijn kinderen niet opgroeien."