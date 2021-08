Bloedende schapenkop schokt buurt: ‘Wat volgt, een dode koe in de straat?’

Let op: verderop in dit artikel staat een foto die als schokkend kan worden ervaren.



Ja, de bewoners van de Kromme Nieuwegracht maken ‘heus wel eens wat mee’. Studentenvereniging Veritas is al zeker 87 jaar gevestigd in deze straat. Feesten, stunts, andere verenigingen die binnenvallen: de buurt is écht wel wat gewend, en de band tussen bewoners en bestuur is goed. Maar een gevilde schapenkop voor de deur? Nee, zeggen buurtbewoners: ,,Te absurd voor woorden. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”