‘Bloedmaan’ deels te zien in Nederland, zonsopkomst en wolken gooien roet in het eten

Met videoIn delen van Nederland was vanochtend het begin van een totale maansverduistering te zien. Het hoogtepunt, de volledige verduistering, moesten we missen doordat de maan al verdween achter de horizon. Ook de bewolking gooide roet in het eten. De volgende complete verduistering is pas in 2029.

De verduistering begon rond 04.30 uur, een uur later was de zogenoemde eclips compleet. Een kwartiertje later kwam echter de zon alweer op en dus kon alleen de start worden waargenomen. Het verschijnsel eindigde om 07.56 uur, waarbij de maan tussen 05.29 uur en 06.55 uur helemaal verduisterd was.

Lees ook Bewolking belemmert waarschijnlijk zicht op maansverduistering

Bij een totale maansverduistering staat de aarde precies tussen de maan en de zon in. De aarde blokkeert het zonlicht, waardoor de maan in de schaduw belandt. Onder meer in Terschelling en Groningen was het natuurverschijnsel goed te zien.



Lees door onder de tweets

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Elders in de wereld

Over heel de wereld keken mensen naar de totale verduistering. In Amerika was die het beste te zien. Ook op het Spaanse eiland Gran Canaria was de bloedmaan, zoals een totale maansverduistering vanwege zijn rode gloed ook wel heet, goed waar te nemen.

De volgende totale maansverduistering die in Nederland in zijn geheel te zien zal zijn, laat nog even op zich wachten. Pas op 20 december 2029 in de late avond vindt die plaats. De laatste keer dat dit gebeurde, was in september 2015.

Volledig scherm In de Hongaarse stad Salgótarján was de eclips goed te zien. © AP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: