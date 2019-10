Bloedprikbende gaat tot het uiterste, sloeg vanmorgen nog toe

Kou komt vroeg dit jaar: eerste officiële vorstdag een feit, Heino ‘t koudst (-6,4)

9:00 Voor het eerst daalde de temperatuur deze meteorologische herfst in De Bilt tot onder het vriespunt. Dat betekende donderdagmorgen krabben voor automobilisten. Het was in onze regio overigens het koudst, weerstation Heino noteerde de laagste temperatuur van Nederland met -6,4 graden.