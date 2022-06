Bloemenzee bij speelplek Kerkrade: ‘We gaan nu alerter zijn’

Fatima heeft net een roos neergelegd bij de spontane gedenkplek voor het voetbalveldje waar Gino woensdagavond verdween. ,,Ik woon in de buurt en reed hier woensdag nog langs. Toen was Gino hier aan het spelen, hij groette me zelfs nog. Zo’n lieve jongen. Later las ik op het nieuws wat er is gebeurd. Ik kan het echt niet bevatten.”