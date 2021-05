Blunder? Agent blijkt vreemd wapen van relschopper Malieveld achteraf zelf te hebben gemaakt

De 36-jarige Tim werd half maart tijdens een demonstratie tegen corona op het Malieveld afgeranseld door agenten. Een filmpje van het pak slaag werd talloze malen gedeeld op sociale media en bewoog diverse organisaties ertoe om op te roepen tot een onderzoek naar politiegeweld. Het filmpje maakte veel indruk. Liggend op de grond krijgt Tim klappen van agenten, ook op zijn hoofd. Ook moet hij een politiehond bij de wangen pakken om te voorkomen dat hij wordt aangevallen. De hond bijt hem wel in zijn been.

Snel daarna bracht de politie naar buiten waaróm Tim zo hard was aangepakt: hij had staan zwaaien met een startkabel waaraan ‘een geslepen fietsenstandaard’ was bevestigd. Tegen de ME’ers had hij geroepen ‘Jullie gaan allemaal dood, kankerlijers’.

Fietsenstandaard

Dat hij zich dreigend heeft opgesteld, ontkent Tim niet. Aan een rechtszaak ontkomt Tim dan waarschijnlijk ook niet. Maar de fietsenstandaard is een ander verhaal. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de startkabel en de fietsenstandaard los van elkaar op het Malieveld lagen en dat agenten ze hadden opgeraapt en in een tas gedaan. Toen de standaard daar uit viel, zag een agent dat een stuk tape aan de startkabel hing en heeft hij kabel en standaard aan elkaar gebonden. In het dossier staat dat hij dat daarna ‘abusievelijk’ is vergeten te melden.

Het is niet gezegd dat standaard en kabel al niet vóór de rellen aan elkaar vast zaten, maar Tim ontkent dat. Verder onderzoek van de politie lijkt er nu ook op te wijzen dat de fietsenstandaard door iemand als los voorwerp is gegooid. De standaard lag daarom in de buurt van de startkabel en de plek waar Tim werd aangehouden, zo lijkt het. ,,Daarmee valt dus het verwijt weg dat Tim bewust een wapen heeft gemaakt om iemand te verwonden’’, aldus zijn advocaat Peter Spaargaren.

De politie verwijst voor commentaar naar het Openbaar Ministerie. Het OM wil echter geen informatie geven over individuele zaken.

De zaak van Tim zou 10 mei voor de rechter komen, maar is voorlopig teruggetrokken, aldus advocaat Spaargaren. Zelf heeft Tim ook aangifte gedaan tegen de politie vanwege zware mishandeling. Tim werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en liep wekenlang met een brace rond om te herstellen. Zijn been is nog niet hersteld.

