Blunder bij begraafplaats: urn van coronapatiënte Jetty (73) aan onbekende meegegeven

Groot verdriet bij een rouwende familie uit Amsterdam. Door een menselijke fout is de urn met hierin de as van hun overleden moeder aan de verkeerde, onbekende, man meegegeven. De politie is ingeschakeld en neemt het incident hoog op. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam gaat diep door het stof en leeft mee met de nabestaanden. ,,Dit is een heel vervelende en kwalijke fout.”

Voor Linda van Beest is het nog altijd niet te bevatten. Ze is woest en komt superlatieven tekort om het ‘volstrekt incompetente optreden’ van het uitvaartcentrum onder woorden te brengen. ,,Dit is gewoon niet te beschrijven. Te bizar voor woorden. Ik heb dit nog nooit gehoord. Het voelt voor mij alsof iemand vermist is. Ligt mama in een sloot, is er iets geks mee gedaan?”

Ongelooflijke boodschap

Als Linda vanmiddag met haar vader de as van haar moeder wil ophalen bij uitvaartcentrum de Nieuwe Ooster krijgt ze een ongelooflijke boodschap te horen: de as blijkt onvindbaar. ,,Mijn vader wist niet wat hij hoorde. Hij is er al zo emotioneel onder dat hij onverwachts zijn vrouw is verloren, en dan nu ook dit nog. Voor hem hoeft het zo allemaal niet meer, vertelde hij in tranen. Nou, dan breekt echt je hart. Hoe kan dit gebeuren? Wat gaat daar nog allemaal meer mis?”, stamelt Linda.

Na een half uur zoeken komt het uitvaartcentrum tot de conclusie dat de urn niet meer bij de Nieuwe Ooster staat. Een medewerkster vermoedt dat deze nog in het crematorium is. ,,Dat bleek uiteindelijk ook niet zo te zijn. De medewerkster van het uitvaartcentrum bleek de urn mee te hebben gegeven aan een onbekende man, die zich mogelijk met een vals rijbewijs heeft geïdentificeerd. Hij is met de noorderzon vertrokken en onvindbaar. De camera’s van het centrum stonden uit, dus we hebben niets wat naar hem kan leiden. Een regelrechte nachtmerrie.”

Eindeloze nachtmerrie

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er sprake is van een menselijke fout. Kennelijk was er een foutief persoonsnummer gekoppeld aan de urn, waardoor er waarschijnlijk sprake is geweest van een pijnlijke verwisseling. Volgens Linda is de medewerkster in kwestie ontslagen. ,,Haar baas heeft haar meteen de laan uitgestuurd.”



De gemeente, die namens het uitvaartcentrum het woord doet, kan dat niet bevestigen. ,,Voor ons is nu het allerbelangrijkste om die urn terug te vinden. Daarna gaan we evalueren wat de volgende keer beter moet en kan. De Nieuwe Ooster vindt het verschrikkelijk dat dit is gebeurd.” De gemeente benadrukt dat de begraafplaats nooit as meegeeft als de persoon in kwestie zich niet kan legitimeren. ,,Dit is dan ook gebeurd, echter blijkt het genoteerde identiteitsnummer niet te kloppen en kan de politie op basis van het nummer niet achterhalen om welke persoon het gaat.”

Voor de familie Van Beest is het kwijtraken van de urn ‘een nieuw hoofdstuk in een eindeloze nachtmerrie’. In april moesten ze onverhoopt afscheid nemen van moeder Jetty nadat ze op een cruise besmet was geraakt met het coronavirus. De nabestaanden maken zich nu ernstig zorgen en vrezen dat de persoon in kwestie kwade intenties heeft met de urn. ,,De man zei in het uitvaartcentrum dat hij iets op kwam halen. De medewerkster ging ervan uit dat het om de as van mijn moeder ging, waarop hij zei dat het klopte.”

Signalement

De identiteit van de man is niet gecontroleerd. Een kopie van zijn rijbewijs is niet gemaakt. Later op de avond verspreidde het uitvaartcentrum een signalement van de gezochte persoon. Het gaat om een forse man van halverwege de vijftig. Hij is ongeveer 1,90 meter lang. Hij had een korte broek aan en heeft kort, wit haar en stoppels op zijn gezicht.

Hij verliet rond 14.15 uur vanmiddag het kantoor aan de Rozenburglaan in Amsterdam en vertrok met een rechthoekige asbus in een groen tasje met daarop het logo van de begraafplaats. Bovenop de asbox ligt het crematiesteentje met daarop het crematienummer 36784.

Er wordt niet uitgesloten dat het hier gaat om identititeitsfraude. Om die reden is de politie betrokken bij de zoektocht.