Blunders en omkoping: hoe ging het zo mis met de verkoop van de spoorgronden

1. Hoe zit de zaak ook alweer in elkaar?

Bij de verkoop van stroken grond langs het spoor in heel Nederland zijn de afgelopen jaren miljoenenblunders gemaakt, ontdekte deze krant vorige maand. De NS deed twee keer een grote hoeveelheid percelen van de hand voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De twee vastgoedhandelaren die de grond overnamen, kregen daarbij bovendien elk 8,1 miljoen euro mee voor het onderhoud. Spoorbeheerder ProRail had de grond ook aangeboden gekregen, maar paste daarvoor op advies van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, omdat ‘de noodzaak daarvoor op dat moment ontbrak’. Later besefte ProRail dat de gronden wel degelijk nodig waren. Daarvoor moest de spoorbeheerder toen diep in de buidel tasten: één keer telde het 18 miljoen euro neer, een tweede keer 15 miljoen.