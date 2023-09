BMW-rijder draaide om bij zien marechaussee, ging er vandoor, reed motorrijder dood en vervolgde zijn vlucht

De chauffeur van de BMW die zondag ter hoogte van Lengel een motorrijder aanreed die dodelijk verongelukte, had kort daarvoor een auto van de marechaussee gezien, was omgedraaid en er vandoor gegaan. Daarop volgde een vlucht met fatale afloop.

Dat zegt een woordvoerder van de marechaussee. Volgens de woordvoerder was er geen sprake van een achtervolging: ,,We zijn er wel achteraan gereden, maar toen was de BMW al uit zicht. Die zagen we pas terug op de plek van het ongeluk.” Dat is een iets andere lezing dan het bericht van de Duitse politie van Kreis Kleve, die spreekt van een Verfolgungsfahrt.

De Duitse politie meldt ook dat het Grensoverschrijdende Politie Team (GPT) dinsdagmiddag 14.30 uur de arresteerde dinsdagmiddag rond 14.30 op het station van Kleef de bestuurder van de BMW: een Poolse man van 24 jaar, die voortvluchtig was. De andere twee inzittenden (een andere Pool van 24 die woont in Doetinchem en een 28-jarige man uit Litouwen) waren beide zondagmiddag aangehouden in Zeddam.

Achtervolging

Volgens de Duitse politie hadden de drie inzittenden van de BMW zich zondagmorgen rond 11 uur onttrokken aan een controle van de marechaussee. Dat gebeurde in 's-Heerenberg. De BMW ging er vandoor en de marechaussee zette de achtervolging in. Op de Drieheuvelenweg - tussen 's-Heerenberg en Zeddam - reed de BMW ter hoogte van Lengel vermoedelijk achterop een motor. De motorrijder (een 67-jarige man uit 's-Heerenberg) overleed ter plekke. De vrouw (62) die achterop zat werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de BMW - die met hoge snelheid zou hebben gereden - stopte niet na de aanrijding maar zette koers naar Zeddam. Na bij de rotonde rechtdoor het dorp in te zijn gereden schampte de auto rechts van de weg een boom en kwam tegen de volgende boom tot stilstand.

De BMW kwam in Zeddam op de 's-Heerenbergseweg in botsing met een boom. De inzittenden vluchtten, maar één persoon is aangehouden.

Voortvluchtig

De drie mannen stapten uit en vluchtten het dorp in. Een man werd vrij snel opgepakt door de politie, een tweede werd later op de middag vastgenomen bij de molen aan de Bovendorpseweg. De derde man (volgens de Nederlandse politie overigens 23) werd niet gevonden en was tot dinsdagmiddag voortvluchtig.

Volgens de Duitse politie was het aan Nederlands recherchewerk te danken dat de man alsnog kon worden opgepakt op het station van Kleve. Ook daar wilde de Pool - de bestuurder van de BMW - er eerst vandoor maar met pepperspray wist de politie de man een halt toe te roepen.

De arrestatie gebeurde door het Grensoverschrijdende Politie Team (GPT), waarin de politie van Doetinchem, de marechaussee uit Zevenaar en de Kleefse Bundespolitie en de Kleefse politie samenwerkten. De man is overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.