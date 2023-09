BMW-rijder draaide om en ging er vandoor bij zien marechaussee, reed motorrijder dood en vervolgde zijn vlucht

Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat er geen sprake is geweest van een achtervolging van de BMW. ,,Die auto was al uit zicht toen we er achteraan zijn gaan rijden.”



De Duitse politie meldt dat de bestuurder van de BMW dinsdag om 14.30 uur is gearresteerd door het Grensoverschrijdende Politie Team (GPT). Dat was op het station van Kleef.



De voortvluchtige, die nu gepakt is, is een Poolse man van 24 jaar. De andere twee inzittenden zijn een andere Pool van 24 die woont in Doetinchem en een 28-jarige man uit Litouwen. Zij zijn allebei zondagmiddag kort na het ongeluk al aangehouden in Zeddam.