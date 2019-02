BMW van volkszanger zanger Jeffrey Heesen in brand gestoken: ‘Ontzettend eng om je auto zo te zien’

OSS - De auto die maandagochtend in brand werd gestoken in Oss is van zanger Jeffrey Heesen. De zanger werd rond 04.00 uur uit zijn bed gebeld en moest in de deuropening kijken hoe zijn BMW onherstelbaar beschadigd raakte.

Wat er is voorgevallen aan de Maximiliaan van Oostenrijkstraat blijft nog onduidelijk. Heesen, onder meer bekend van zijn deelname aan Bloed, Zweet en Tranen op SBS6, gaat er vanuit dat hij willekeurig slachtoffer is. ,,Er is hier schijnbaar een of andere grapjas aan het werk. De politie is in Oss drie tot vier keer per week bezig met autobranden.”

Hij weet naar eigen zeggen niet in welke hoek hij het moet zoeken. ,,Het maakt me niet bang. Maar ik ben wel ontzettend geschrokken. Je maakt de deur open en ziet je auto branden. Het is een ontzettend eng gezicht om je auto zo te zien.”

‘Het is tegenwoordig in Oss en omstreken een hype om auto's in de brand te steken en helaas zijn wij vannacht daar ook door getroffen‘, schrijft de zanger op Instagram.

Wakkergebeld

Heesen lag nog geen twee uur in bed toen hij rond 04.00 uur gebeld werd door zijn buurvrouw. Zijn BMW stond toen al in lichterlaaie. Vanuit de deuropening moest hij toekijken hoe de vlammen zijn auto verwoestten.

,,Het was gewoon een mooie auto. Een betrouwbaar beestje. Echt heel erg dat-ie op zo'n manier aan zijn einde moet komen.‘’ Ook promotiemateriaal voor een aankomend concert is verloren gegaan. Daarbij onder meer een doos met albums van de zanger. Die lagen vast in de auto, zodat Heesen ze maandag mee kon nemen naar verschillende interviews.

Die afspraken die hij voor maandag had gepland, zijn afgeblazen. Hij zou met meerdere media praten over zijn concert en nieuwe single. Helemaal zonder vervoer zit de zanger overigens niet. Hij heeft naast de getroffen privé-auto ook nog een dienstauto, waarmee hij naar zijn afspraken en optredens kan.

Onderzoek

De politie onderzoekt de autobrand en kon maandagochtend nog niet veel zeggen over een mogelijke aanleiding.

